Futbol BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman'la anlaştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman'la anlaştı

Futbol

BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman'la anlaştı

Kemal Özdeş'le yolları ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu. Hikmet Karaman son olarak Kayserispor'da çalışmış ve geçtiğimiz ekim ayı başında takımdan ayrılmıştı.

03 Mart 2020, Salı 15:07 Son Güncelleme:
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Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, devre arasında Sergen Yalçın'la yolları ayırmıştı.

Sergen Yalçın'ın ardından Kemal Özdeş'le anlaşan Anadolu ekibi, 5 maçta 5 yenilgi alınca Özdeş'le kısa sürede yolları ayırdı.

Küme düşme hattına oldukça yaklaşan Malatyaspor, ligin deneyimli teknik adamlarından Hikmet Karaman'la 1.5 yıllığına anlaştı.

Karaman son olarak yaklaşık 1 sene Kayserispor'u çalıştırmış ve 30 maçta 1.20 puan ortalama tutturmuştu.

Kayserispor'la Karaman'ın yolu 2019 Ekim ayında ayrıldı.

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