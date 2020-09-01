Özellikle radyolarda çalınma açısından farklı dildeki şarkılara ön yargıyla yaklaşılan ABD'de, dinlenme-radyolarda çalınma- satış rakamları başarısına göre oluşturulan ve müzik endüstrisindeki başarının en büyük kriterlerinden biri kabul edilen Billboard Hot 100 listesinin birinci sırasına ilk kez Güney Koreli bir isim yerleşti.

Sputnik'in haberine göre, şarkıları Korece olmasına rağmen daha önce de pek çok kez ABD'deki listelerde üst sıralarda yer alan BTS grubunun 21 Ağustos'ta çıkardığı 'Dynamite' adlı şarkısı, Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giriş yaptı.

Böylece BTS, Cardi B, Drake gibi popüler isimleri geride bırakmış oldu.

Grubun, tamamı İngilizce ilk şarkısı 'Dynamite', 101.1 milyon izlenmeyle rekor kırıp 'YouTube'da ilk 24 saat içinde en çok izlenen video' olmuştu.

Nielsen Music/ MRC Data, şarkının dinleyiciyle buluştuğu ilk hafta ABD'de dijital platformlarda 33.9 milyon kez dinlendiğini ve 300 binlik bir satış rakamına ulaştığını açıkladı. Dynamite dijital platformların yanı sıra plak ve kaset olarak da satışa sunuldu.

BTS'ten önce yalnızca iki grup Billboard Hot 100 listesinin ilk sırasına yerleşmişti: Aerosmith ve Jonas Brothers. Nitekim Jonas Brothers, Twitter hesabından bu bilgiyi paylaşarak "Kulübe hoşgeldiniz çocuklar" diye yazdı.

Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd de yine Twitter hesabında BTS'in bu başarısını alıntılayarak "Çok hoş. Asyalı sanatçılar için çok büyük bir olay. BTS'e kocaman tebrikler" notunu düştü.

Cumhurbaşkanından tebrik

Güney Kore lideri Moon Jae-in'den de tebrik geldi. Grubun 'K-Pop tarihinde yeni bir sayfa açtığını' söyleyen Moon, bu başarının 'Corona virüs pandemisi nedeniyle zor zamanlar yaşayanlar için umut mesajı taşıyan bir şarkıyla kazanılmış olmasını ise özellikle anlamlı' buldu.



