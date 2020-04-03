Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (3 Nisan 2020)

Corona salgını, yoğun işgücü gerektiren ve hassas tarımsal ürünler üreten süs bitkileri sektörünü de vurdu. İç pazarda ve ihracatta işlerin durma noktasına gelmesi nedeniyle yüzde 100’e yakın iş kaybına uğrayan sektör, devletten acil destek bekliyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, “Dünya genelinde 22 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olan sektörde işler tamamen durdu. Gümrük kapıları kapandı. Ürünler zayi oluyor” dedi.

Vergide erteleme

Süs bitkisinde ürünü stoklama şansı olmadığını kaydeden İsmail Yılmaz, “Ürünler, 1-10 gün içinde tüketilmek zorunda. Bu nedenle desteklenmesi önem taşıyor. Tarım sektöründe kredilerde 3 veya 6 aylık ertelemeler sektörümüze çok uygun değil. 3 ay sonra yeni dikim yapılabilir ve bunların da sonraki 6 ay içinde satışı ve ödemelerin dönmesi mümkün olacaktır. Bu sebeplerle, devlete olan vergilerin borçların en az 1 yıl süre ile ertelenmesi işletmelerimize nefes aldıracaktır” diye konuştu.

Merkez Bankası’ndan 10 milyonluk bağış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağmaya devam ediyor. Dün de Merkez Bankası, kampanyaya 100 milyon lira ile katıldıklarını açıkladı. Dün açıklanan diğer destekler şöyle: l Alarko Şirketler Topluluğu: 1 milyon lira l Albaraka Türk: 5 milyon lira l Yaşar Topluluğu: 1.5 milyon lira l Saat&Saat: 1 milyon lira l Doğuş Çay: 1 milyon lira l Yeşim Tekstil: 1 milyon lira l İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB): 1 milyon lira.

ABD’de işsizlik rekoru

ABD’de işsizlik maaş başvuruları, hükümetin corona virüs salgınını sınırlamak için daha fazla evde kalma önlemleri alması nedeniyle art arda rekor kırdı. ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaş başvurularının geçen hafta, bir önceki haftaki 3.3 milyondan 6.6 milyona yükseldiğini açıkladı. Ekonomistler corona virüs salgınının ekonomiyi resesyona sürüklediğini ifade ediyorlar. İşgücü piyasasında salgından en çok etkilenenler konaklama ve yiyecek gibi hizmet sektöründe çalışanlar oldu.

Otoda gözler ikinci yarıda

Araç kiralama sektörü hedeflerini yılın ikinci yarısına göre revize etti. Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, “İki ay içinde virüsün etkileri biterse ve hükümet havayolu ulaşımında olduğu gibi bir teşvik verirse ekonomideki toparlanmayla birlikte yılın son 6 ayında araç kiralama sektörünün de dengelenebileceğini düşünüyoruz. Toplu taşımaya alternatif olarak araç kiralamanın gündeme gelmesi, orta ve uzun dönemde sektörümüz için yeni bir fırsat doğurabilir” diye konuştu.

Vatandaş karantinada 3.9 milyar dolar sattı

Merkez Bankası virüs salgınının etkilerinin hissedilmeye başlandığı mart ayına ilişkin para istatistiklerini dün yayımladı. Verilere göre, 27 Mart ile biten haftada vatandaşın bankalardaki yabancı para mevduatı 20 Mart ile biten haftaya göre 1.5 milyar dolar azalarak 120.5 milyar dolara indi. Hesap sahipleri geçen hafta da 2.4 milyar dolar satmıştı. Buna göre karantina sürecinde toplam satılan döviz 3.9 milyar dolar oldu. 13 Mart haftasında yabancı para mevduatı 124.4 milyar dolardı.



