Evcil hayvanlar söz konusu olduğunda insanların bazen ne kadar acımasız olabileceklerine inanamazsınız! Koronavirüs pandemisi nedeniyle bilinçsizce evcil hayvan sahiplenme patlaması yaşandı. Pandemi nedeniyle insanlar evcil hayvanlarıyla daha fazla vakit geçirirken, çoğu kişi evcil hayvanını yeniden sahiplendirmekten de vazgeçiyor. BBC Radio 4'a konuk olan Battersea Dogs and Cats Home isimli barınağın CEO'su Claire Horton, gördükleri karşısında hala şaşkına döndüğü açıkladı. Hortoni bir keresinde 'kanepeye uymadığı' gerekçesiyle bir köpeğin barınağa getirildiğini söyledi. Claire Horton, "Telefon ve online platformumuzdan günde 1500 sahiplenme çağrısı alıyorduk" diyor.

Claire Horton, sahiplendirilen köpeklerin neredeyse yüzde 10'unun geri getirildiğini söyledi. Köpekler genellikle ayrılık, hastalık ya da ölüm gibi 'gerçek' nedenlerle barınağa bırakılır. Koronavirüs pandemisinde işinden olan kişiler de köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için barınağa bırakmak zorunda kalıyorlar. Bazı kişilerse bakımını yapamadıkları için.

KANEPENİN RENGİNE UYMADI DİYE...

Horton, "İnsanlar halıya tuvaletini yaptığı ya da kapıyı çiğnediği için de köpeklerini terk edebiliyor. Bir keresinde 'kanepeye uymadığı için' bir köpeğin barınağa getirildiği oldu! Cins ya da renk önemli değil. Bir hayvanı sahiplenmek, ona harika bir hayat için şans vermektir. Onların tek istediği sevgi. Bunun karşılığında ise sonsuz sadakat ve sevgi alırsınız" dedi.

Rengi yüzünden terk edilen köpek neyse ki şimdi yeni yuvasında. Onu terk eden kişi ise yasaklılar listesine girdi.





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