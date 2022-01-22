Ekonomi Bu kış güzel geçecek: Kar değil bereket yağıyor

Bu kış güzel geçecek: Kar değil bereket yağıyor

Ekonomi

Bu kış güzel geçecek: Kar değil bereket yağıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Özellikle üzüm üreticileri bağlarının kar altında kalmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Şu an kar değil bereket yağıyor" diyerek mutluluklarını ifade etti.

22 Ocak 2022, Cumartesi 18:27 Son Güncelleme:
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağları kar altında kaldı. Karın sevincini yaşayan üreticiler ise yaşanan kuraklığın ardından kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ve 2022 yılının ilk karının düştüğünü kaydeden üretici Ahmet Tosun, "2022 yılının ilk karı yağdı. Bütün çiftçilerimizin sevinçle beklediği kar nihayet geldi. Bu bağlar için, toprak için çok önemli. Toprakta ne kadar mikrop varsa öldürüyor.

Çiftçiler için bu kar mükemmel bir berekettir. Bu kış baya güzel olacak. Yaşanan kuraklık sonrası bu karla bunu atlatacağız inşallah. Allah’ın nimeti boldur. İnşallah bu sene kar güzel olur, barajlar dolar, topraklarımız doyar ve bütün çiftçilerimiz bundan bereketli çıkar." dedi.

İHA

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