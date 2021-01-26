Bu mesleği yapan işsiz kalmaz! Fizik tedavide patlama yaşandı

Pandemi ile birlikte evde hareketsiz kalınan son 1 yıllık süreçte tam 2 milyon kişi fizik tedaviye muhtaç hale geldi. Pandemi öncesi 13 milyon civarında olan fizik tedavi hastası sayısı böylelikle 15 milyona çıkmış oldu. Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Kerem Alptekin, Türkiye’de yılda 2.5 milyon hastanın fizik tedavi seanslarından faydalandığını belirterek “Dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Şu an 1700 adet fizik tedavi kliniğimiz, 2500 adet de özel eğitim rehabilitasyon merkezimiz var. Tesisler ve tedaviler standartların üzerinde ve fiyatlar da uygun olduğu için Türkiye bu alanda dünyada nam salmış durumda. Ancak uzman sayısı yeterli değil” dedi.

20 bin kişiye 1 uzman düşüyor

Türkiye’de 4 bin civarında fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ve 20 bin civarında da fizyoterapist olduğunu anlatan Kerem Alptekin, “Bu alanda çok ileride olmamıza rağmen 20 bin kişiye bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi düşmektedir. Yani Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde. Türkiye’de sağlık harcamalarının sadece yüzde 1.4’ü rehabilitasyon hizmetlerine ayrılıyor” diye konuştu.

Yurt dışından yılda 100 milyon dolar

Her yıl başta Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan olmak üzere dünyanın hemen her yerinden sadece fizik tedavi için Türkiye’ye 60 binin üzerinde hasta geldiğine dikkat çeken Alptekin şöyle devam etti:

“Bu hastaların çoğu tedavi bitene kadar Türkiye’de kalıyor. Bu bazen 3 ay sürebiliyor. Türkiye ekonomisine yurtdışından gelen fizik tedavi hastalarının bıraktığı ücret 100 milyon doların üzerinde. Yurtdışı sınırları tamamen açıldığında bu alanda ciddi bir patlama bekleniyor.”

Hareket şart

Alptekin’in verdiği bilgiye göre fizik tedavi, postür ve kas dengesizliğini düzeltmek, hareket kabiliyeti ve dayanıklılığı artırmak için uygulanıyor. Bu sayede eklemler kuvvetleniyor. İnme, parkinson hastalığı ve omurilik yaralanması gibi nörolojik bozuklukları olan hastalarda fizik tedavi büyük fayda sağlayabiliyor. Fizik tedavi hareketleri kasların yeniden eğitimi ve kontrolüne, günlük işlevlerin iyileştirilmesine, güç ve esneklik kazanımına imkan tanıyor.

Sanal gerçeklik yöntemi

Fizik tedavi alanında dijital dönüşümün akılalamaz biz seviyede ilerlediğine ve Türkiye’de de en modern tedavi yöntemlerinin uygulandığına vurgu yapan Alptekin şu örnekleri verdi:

Vagustim dünyada ilk defa vagus sinirini her iki kulak içinden uyaran elektroterapi cihazıdır. Cep telefonu ve wireless teknolojisiyle uyumlu sistem, kronik ağrılarda etkili.

Artırılmış ve sanal gerçeklik sistemlerini kullanan ve Kanguru Teknoloji adı verilen oyunlaştırılmış yöntemde hastanın omuz, dirsek ve el bileği çalıştırılıyor. Denge egzersizi yapılıyor.

Fizyosoft sisteminde ise hastaların hareketleri sensörlerle algılanıyor. Tedavideki ilerlemeler bu sensörler sayesinde kaydedilip düzenli olarak doktora bildiriyor.

Evde egzersiz uygulamaları

Evde hareketsiz kalmamak için profesyonel hocalar eşliğinde egzersiz yapabileceğiniz, akıllı bileklik ve saatlerle uyumlu pek çok mobil uygulama bulunuyor. Halihazırda bu uygulamaları Türkiye’de 5 milyondan fazla kişi kullanıyor. Eğer tanısı konulmuş fiziksel bir rahatsızlığınız varsa hareketleri doktor kontrolünde yapmanız gerekiyor. Bazılarını sizin için derledik:

MoovBuddy: Doktor ve fizik tedavi uzmanları tarafından hazırlanan bu uygulamada da her güne özel sırt, bel, diz, boyun için egzersizler ve dik duruş programları yer alıyor.

Fizyoterapi: Başta postür (duruş) antrenmanları olmak üzere alt sırt ağrısı, diz ağrısı ve boyun egzersizleri gibi herkesin yapabileceği terapatik hareketleri gösteriyor.

Fizik tedavi egzersizi: Bel, boyun, çene eklemi, omuz, diz, kalça ve sırt için egzersiz sunan bu uygulama, evde sürekli bilgisayar başında olanlar için de ekstra formüller veriyor.

Nike Training Club: Karın kaslarını, kolları, omuzları, kalça kaslarını ve bacakları çalıştıran 190’dan fazla ücretsiz antrenmanına erişim sunuyor.

Samsung Health: Uzman hocaların hazırladığı ve ekstra ekipman gerektirmeyen karın egzersizleri, esneklik kazanma, kilo verme ve dayanıklılık antrenmanlarıyla en iyi uygulamalar arasında.

Ortalama maaş 10 bin lira

İhtiyacın çok olmasından dolayı fizik tedavi alanında uzmanlaşanların işsiz kalmaları zor. Fizyoretapist, fizik tedavi teknikeri ve rehabilitasyon uzman hekim arayanların en bilinen durağı ‘rehabilitasyon.com’. Halihazırda bu sitede çoğu İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinden iş ilanlarını görebilirsiniz. Yine ‘kariyer.net’, ‘linkedIn’ gibi insan kaynakları sitelerinde de bu tür ilanlar hiç bitmiyor. Fizyoterapistin ortalama maaşı 5.000 TL. Rekabilitasyon uzman hekiminin ise ortalama maaşı 10 bin TL. Maaşlar kuruma ve bakılan kişi sayısına göre değişiyor.

Tedavi ücretleri

Fizik tedavi seansları 30 ile 60 dakika arasında değişmekle birlikte tedavi süreci bazen birkaç ayı bulabiliyor. Hasta sigortalıysa, doktor raporu alması halinde SGK’dan seans ücretlerini karşılıyor. Bir hasta için son 1 yılda aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller devlet tarafından karşılanır. Özel hastanelerde ise fizik tedavi seansları 100-300 TL arasında değişiyor.



