Magazin Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Magazin

Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Her gün yeni bir isim yeni görüntüsüyle şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de Deniz Seki paylaştığı fotoğrafı ile takipçilerini şaşırttı. İşte Deniz Seki'nin son hali...

03 Mart 2021, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan şarkıcı Deniz Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Deniz Seki'yi takipçileri tanımakta güçlük çekti. Sosyal medyada "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" yorumları yapıldı.


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