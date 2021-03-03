Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan şarkıcı Deniz Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Deniz Seki'yi takipçileri tanımakta güçlük çekti. Sosyal medyada "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" yorumları yapıldı.



