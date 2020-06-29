Bu yıl 45 ton altın üretilecek

Türkiye’nin 2002’den önce altın üretiminin çok az olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Altın arama ruhsatları kamu ve özel şirketlere 2000’li yılların başında açıldı. 2001, 2002’den itibaren, yıllar içinde 33 ton altın ürettik. 2019’da 38 ton üretim gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz 45 ton altın üretimi” dedi.

Libya atağı

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken, Türkiye’nin Libya’da petrol ve doğalgaz arama konusunda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdiğini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Libya’daki kaynakların öncelikle oradaki halkın refahı ve kalkınması için kullanılması gerekiyor.”

Karadeniz umudu

Karadeniz’de yürütülen doğalgaz arama çalışmalarından da ümitli olduklarını dile getiren Dönmez, “İlk milli sondaj gemisi Fatih ile bu operasyonu yapacağız. Fatih’in şu anda Trabzon Limanı’nda kule dikim işlemleri tamamlandı, limandan ayrıldı. Temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyona başlamış olacağız. Petrol aramada çatlatma yöntemini kullanıyoruz. Yüksek basınçlı suyla yerin altında sıkışmış petrol ya da gazı çatlatmak suretiyle gevşetiyorsunuz ve daha rahat üretimini sağlıyorsunuz” dedi.







