Futbola başladığı Parma'ya tam 20 sene sonra dönen Buffon, hala oldukça fit ve çevik. Parma'nın oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Buffon, hiç de kariyerinin son demlerinde gibi değildi ve güçlü fiziğiyle dikkat çekti.

Maçın ardından konuşan efsane kaleci, "Yaşımla alakalı bir problemim yok. Kendimi harika hissediyorum. Rahat şekilde 4-5 sene daha üst seviyede oynayabilirim. Gelecek neler getirir bilemiyorum ama şu anda kalede olmaktan ve futbol oynamaktan mutluyum" dedi.

Buffon, takımla beraber tüm antrenmanlarda yer alıyor ve tempoya ayak uyduruyor.

Çizme basınında da bu durum yoğun ilgi çekiyor. Buffon’un arkadaşlarıyla da iyi anlaştığı ve gençlere çok iyi örnek olduğu vurgulanıyor.

Parma’ya 20 yıl sonra geri dönen Gianluigi Buffon, başladığı yerde futbolu bırakmak istiyor.