Bugün çeyrek altın kaç lira? Çeyrek ve gram altın ne kadar? 18 Haziran altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum 18 Haziran günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 497,20 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 18 Haziran güncel altın fiyatları...
18 Haziran 2021, Cuma 18:20 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA
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