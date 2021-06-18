Ekonomi Bugün çeyrek altın kaç lira? Çeyrek ve gram altın ne kadar? 18 Haziran altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç lira? Çeyrek ve gram altın ne kadar? 18 Haziran altın fiyatları

Ekonomi

Bugün çeyrek altın kaç lira? Çeyrek ve gram altın ne kadar? 18 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum 18 Haziran günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 497,20 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 18 Haziran güncel altın fiyatları...

18 Haziran 2021, Cuma 18:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küresel ısınmayla topyekün mücadele
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bu haberi okuyan kart aidatından kurtulur
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Babam askerliğini borçlanarak 18 ay erken emekli olabilir mi?
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Para genleri
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi