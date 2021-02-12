Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 12 şubat altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 411,40 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 277 bin 272,14 lira, işlem miktarı ise 2.770,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 144 milyon 156 bin 954,84 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

AA