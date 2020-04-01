'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (01 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, türlü yemeği tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve incirli ekmek kadayıfı tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça ( domates ve biber)

1 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Türlü yemeği tarifi

Türlü yemeği malzemeleri

1 adet büyük boy kuru soğan

4 diş sarımsak

4 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy kırmızı biber

4 adet orta boy domates

3 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy patates

2 adet orta boy kabak

200 gram taze fasulye

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Türlü yemeği yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın. Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

İncirli ekmek kadayıfı tarifi

İncirli ekmek kadayıfı malzemeleri

3 adet orta boy yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un (Silme)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için

2.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Muhallebisi için

1 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı un

1.5 litre süt

1 çay bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

1 paket vanilya

İncirli ekmek kadayıfı üzeri için

6-7 adet taze incir

2-3 yemek kaşığı file badem veya file Antep fıstığı

İncirli ekmek kadayıfı yapılışı

Yumurtaları toz şekerle birlikte iyice çırpın. Sütü, unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip birkaç dakika daha çırpın. Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serilmiş orta boy, kare fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Şerbeti için, toz şekeri tencereye alın. Orta ateşte, koyu karamel rengini alana dek eritin. Şeker eriyince sıcak suyu ilave edin. Sıvı ve homojen bir kıvam olunca ocaktan alın. Muhallebisi içini toz şekeri, unu, sütü başka bir tencereye alın. Orta ateşte, sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Vanilya ile rendelenmiş Hindistan cevizini ekleyip birkaç taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Arada bir çırpma teliyle karıştırarak kabuk bağlamadan ılınmasını sağlayın. Fırında pişirdiğiniz ekmek hamuru soğuyunca tırtıklı bir bıçak yardımı ile enine ikiye keserek 2 dilim elde edin. Bir dilimini tekrar fırın kabının içine veya aynı boyutlarda kelepçeli bir kalıbın içine yerleştirin. Üzerine ılık şerbetin 1/3’ünü kepçe yardımı ile dökün. Şerbeti birkaç dakika kadar emince üzerine hazırladığınız muhallebinin yarısını dökün. Üzerine diğer katı yerleştirip, kalan şerbeti dökün. 10 dakika bu şekilde bekletin. En son kalan muhallebiyi dökün, mini kayık şeklinde kestiğiniz incirleri de dekoratif bir şekilde muhallebinin üzerine dizin. En son kalan şerbetinden 1-2 yemek kaşığı kadar döküp, file badem veya file Antep fıstığı serpin. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyip servis yapın.