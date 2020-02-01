'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (01 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde karnabahar çorbası tarifi, islim kebabı tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve Hindistan cevizli bardak tatlısı var.

Karnabahar çorbası tarifi

Karnabahar çorbası malzemeleri

- 1 adet küçük boy karnabahar

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 adet kereviz sapı

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı süt

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Karnabahar çorbası yapılışı

Karnabaharın kök kısımlarını kestikten sonra çiçeklerini ayırın ve sap kısımlarını kısaltın. Bol suda yıkayın ve fazla suyunu süzün. Kabuklarını soyduğunuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesin. Kereviz sapını ince ince doğrayın. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra karnabahar, patates, kuru soğan ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteleyin. Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu katıp orta ateşte 20-25 dakika kadar haşlayın. Çorbaya kıvam ve lezzet verecek terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritin. Unu katıp kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun. Soğuk sütü azar azar katıp, topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdıktan sonra kıvam alan sosu ocaktan alın. Karnabahar ağırlıklı olmak üzere et suyunda haşlanan sebzelere hazırladığınız sos karışımını ekleyin. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber eklediğiniz karnabahar çorbasını, kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirdiğiniz çorbayı sıcak olarak servis edin.

İslim kebabı tarifi

İslim kebabı malzemeleri

- 3 adet patlıcan

- 250 gram kıyma

- 1 soğan

- 1-2 dilim ekmek içi

- 1 yumurta

- Tuz

- Karabiber

- Kimyon

- Nane

- Kekik

İslim kebabı sosu için:

- 1-2 yemek kaşığı domates salçası

- Su

- Tuz

İslim kebabı üzerini süslemek için:

- Domates

- Biber

- Kürdan

İslim kebabı yapılışı

Patlıcanlar alacalı bir şekilde soyulur ve uzun şeritler halinde kesilir. Acı suyunu çıkartmak için ortalama yarım saat tuzlu suda bekletiyoruz. Bu arada köfteleri hazırlamak için soğanları rendeliyoruz. Kıyma, yumurta, ekmek içi, baharatlar eklenip köfte hamurunu iyice yoğuruyoruz. Cevizden biraz büyük bir şekilde yuvarlıyoruz. Suda bekleyen patlıcanları süzüp kağıt havlu yardımıyla kuruluyoruz. Kızgın yağda patlıcanları kızartıyoruz. Patlıcanlar bittikten sonra köfteleri kızartıyoruz. İster tek patlıcanla istersekte çift patlıcanla bohça şeklinde köfteleri sarıyoruz. Domates ve biberi kürdana batırıp köfteleri saran patlıcanların tam açılma yerine kürdanı batırıyoruz. Bütün patlıcanları bu şekilde sarıp üzerlerinde salçalı sosu gezdiriyoruz. 200 derecelik fırında domates ve biberler kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırında baharatlı patates tarifi

Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri

- 3 adet büyük boy patates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 2 dal biberiye

- 1 çay kaşığı karabiber

Fırında baharatlı patates yapılışı

Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Hindistan cevizli bardak tatlısı malzemeleri

- 4 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 paket vanilin

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 2 yemek kaşığı tereyağı

Hindistan cevizli bardak tatlısı üzerini kaplamak için:

- 1,5 su bardağı hindistan cevizi

Hindistan cevizli bardak tatlısı yapılışı

Tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini bir tencerenin içerisine alın. Kıvam akana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırarak pişirin. Ocaktan almadan önce içerisine tereyağını ilave edin. Tereyağı içerisinde güzelce eriyip tüm malzemelerle buluşunca ocaktan alın. Standart boy bir su bardağını su yardımıyla güzelce ıslatın. Muhallebinizi ocaktan alınca karıştırarak ılıtın. Ardından su bardağına aktarın. Su bardağının tabanına kadar her yerine eşit şekilde dağılması için su bardağının tabanını çok hafif masaya vurun. Muhallebi bitene kadar bardaklara paylaştırın. Önce oda sıcaklığında soğutun. Ardından buzdolabında en az 3 saat kadar soğutun. Soğuduktan sonra bardağı ters çevirerek muhallebinizi dikkatli bir şekilde çıkarın. Muhallebiyi bıçak yardımıyla ortadan ikiye ya da dilerseniz üçe bölün. Hindistan cevizini yayvan bir tabağın içerisine yayın. Parçaları Hindistan cevizine güzelce bulayın ve servis tabağına alın.