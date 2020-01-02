'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (02 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde terbiyeli sebze çorbası tarifi, pırasa yemeği tarifi, tavuklu tel şehriye salatası tarifi ve krem karamel tatlısı var.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet havuç

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 1 adet kereviz sapı

- 1 adet kabak

- 2 dal taze soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 adet yumurta sarısı

- 3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Pırasa yemeği tarifi

Pırasa yemeği malzemeleri

- 4-5 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

- 2 adet havuç

- 2 adet domates

- Yarım yemek kaşığı domates salçası

- Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pırasa yemeği yapılışı

Pırasa yemeği yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir ve 1 cm uzunluğunda doğranır. Bol su ile yıkanarak suyunu süzdürün. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde doğranır. Tencereye sıvı yağ alınarak salça eklenir ve kavrulur. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates eklenerek 1-2 dk kavrulur. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dakika hep birlikte kavrulması sağlanır. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasa suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar pişirilir.

Tavuklu tel şehriye salatası tarifi

Tavuklu telşehriye salatası malzemeleri

- 300 gr tavuk göğüs eti haşlanmış ve didiklenmiş

- 1 su bardağı tel şehriye

- 10-12 adet kornişon turşu

- Yarım demet maydanoz

- Zeytinyağı

- 1 adet limonun suyu

- 1 su bardağı haşlanmış mısır

- İstenilen baharatlar (nane, kırmızı biber vb. )

Tavuklu tel şehriye salatası yapılışı

Şehriyeler az yağda kavrulacak ve üzeri kapanacak kadar su konulup pişirilecek. Haşlanan tavuk ve pişirilen şehriye ve diğer malzemeler karıştırılıyor güzelce harmanlanır. Tuz ve yağ limon en son eklenir.

Krem karamel malzemeleri

- 7 yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 paket vanilya

- 1 litre süt

Krem karamelin karamelin için

- 1 su bardağı toz şeker

- 6 yemek kaşığı su

Krem karamel yapılışı

Toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya koyun. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kasede yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.

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