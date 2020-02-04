'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve kakaolu ıslak kurabiye tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Nohut yemeği tarifi

Nohut yemeği malzemeleri

- 2 su bardağı nohut

- 2 adet sivri biber

- 1 adet kuru soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 5 su bardağı su

- 4 yemek kaşığı sıvıyağ

- Pul biber

- Karabiber

- Tuz

Nohut yemeği yapılışı

Nohutları bir gece önceden sıcak suya koyun içine biraz karbonat ekleyin. Ertesi gün süzüp iyice durulayın. Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın. Sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın. Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salçayı ilave edin. Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün. Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın. Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın. Nohut yemeğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- ½ su bardağı arpa şehriye

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Kakaolu ıslak kurabiye tarifi

Kakaolu ıslak kurabiye malzemeleri

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı şeker

- 125 gr. (yarım paket) margarin

- 4 yemek kaşığı kakao

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 3 su bardağı un

Kakaolu ıslak kurabiye şerbeti için ;

- 2 çay bardağı su

- 2 çay bardağı şeker

Kakaolu ıslak kurabiye yapılışı:

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Suyun içine şekeri ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca soğumaya bırakın.

Yumurtayı karıştırma kabına alın ve mikserle çırpın. Yağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Kalan malzemelerin tamamını ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri çatlayana kadar pişirin. Pişip pişmediğini kürdan ile kontrol edin. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbetin içine bırakıp 4 saniye bekletin ve servis tabağına alın.