'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (05 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, karnıyarık tarifi, pirinç pilavı tarifi ve kadayıf sarma tatlısı tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça ( domates ve biber)

1 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Karnıyarık tarifi

Karnıyarık malzemeleri

6 adet patlıcan

200 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 adet domates

8 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Karnıyarık yapılışı

Patlıcanları alaca soyup acılarının çıkması için 30 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Sudan çıkardığınız patlıcanları kağıt havluyla iyice kurulayıp az yağda kızarın. Patlıcanları tavadan aldıktan sonra tavayı yıkamadan sırasıyla soğanları, sarımsakları, kıymayı, 4 adet biberi, 1 adet domatesi, tuzu ve baharatları ekleyerek hepsini iyice kavurun. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyip sos kıvamına getirin ve 5 dakika kadar kaynatın. Kızarttığınız patlıcanları tepsiye yerleştirin. Ortalarını boydan boya yarıp içlerini bastırarak kıymalı sosa yer açın. Oluşan boşluğa sosu doldurun. Diğer domatesinizi ve kalan biberlerinizi irice doğrayarak patlıcanların üzerine yerleştirin. Ayrı bir yerde bir kaşık salçayı 1 kase sıcak suyla iyice açın ve tepside patlıcanlardan kalan boşluklara gezdirin. Tepsiyi fırına verin. 170 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Çıkarınca üzerini kıyılmış maydanozla süsleyebilirsiniz.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet kesme şeker

4 damla limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Kadayıf sarma tatlısı malzemeleri

650 gram kadayıf

400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

200 gram margarin

100 gram tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım limon

1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.