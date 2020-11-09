'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü (09 Kasım 2020)

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak tutmaç çorbası tarifi, patatesli top köfte tarifi, pirinç pilavı tarifi ve sütlaç tarifleri.

Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası malzemeleri

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

2 kaşık margarin

2 su bardağı yoğurt

1 kuru soğan

2 kaşık un

2 su bardağı su veya et suyu

Kuru nane, tuz, karabiber

Tutmaç çorbası yapılışı

Mercimekleri haşlayın. Suyunu süzüp kenarda bekletin. Soğanları yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Mercimekleri ilave edip karıştırın. Yoğurtla unu karıştırıp tuz ve karabiberi ekleyin, ardından mercimekleri ilave edin. Suyu da koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra erişteleri ilave edin ve 15-20 dakika daha kaynatın. En son naneyi koyup altını kapatın.

Patatesli top köfte tarifi

Patatesli top köfte malzemeleri

250 gram kıyma

1 küçük soğan

1 dilim ekmek içi

2 büyük patates

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı domates suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tutam tarçın

100 gram dil peyniri

1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

Kızartmak için;

Sıvıyağ

Patatesli top köfte yapılışı

İlk olarak köfte hazırlanır. Soğan soyulup rendelenir. Suyu sıkılıp süzülür. Ekmek içini su ile ıslatıp suyunu sıkın. Bir kasede kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz tuz ve baharatı ilave edip yoğurun. Kıymadan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın, kızgın yağda kızartın. Fazla yağını kağıt bir havlu üzerine alıp süzdürün. Domates suyu, zeytinyağı ve tarçını bir kasede karıştırın. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilınınca kabuklarını soyup enine ikiye kesin. Parizyen kaşık yardımıyla içini hafifçe çukurlaştırın. Patatesleri fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine domates suyunun yarısını gezdirerek dökün. Köfteleri her yarım patatesin üzerine paylaştırıp dil peynirini yerleştirin. En son olarak kalan domates suyunu dökün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Kıyılmış dereotu ile süsleyin. Sıcak servis yapın.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet kesme şeker

4 damla limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Sütlaç tarifi

Sütlaç malzemeleri

1 lt süt

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Tarçın

Sütlaç yapılışı

Pirinçleri yıkayıp tencereye koyun ve üzerine su ekleyerek haşlayın. Pirinçler şişip pişince üzerine sütü ekleyin. Bir kaç kere karıştırıp kaynamasını bekleyin. Bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı sütle eritin. Tencerede kaynayan sütten 1 - 2 kepçe alıp kasenin içerisine ekleyin. Kasedeki karışımı kaynayan tencerenin içerisine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Daha sonra toz şekeri ilave edin karıştırın ve 1 - 2 taşım kaynatın. Pişen sütlaçları kaselere dağıtın. Sütlaçlar soğuduğunda üzerine tarçın serperek servis edin.

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