'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (09 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi, tavuk ciğeri tarifi, kuru biber kızartması tarifi ve saray helvası var.

Sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi

Sebzeli tavuk suyu çorbası malzemeleri

- 2,5 litre tavuk suyu

- 250 gram karışık sebze (kabak, fasulye, havuç)

- 1 tavuk göğsü

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- Yarım bardak un

- 1 bardak süt

Sebzeli tavuk suyu çorbası yapılışı

Sebzeleri küp küp doğrayın, 1 kaşık yağ ve üzerini örtecek kadar tavuk suyu ekleyip bu şekilde ateşe koyun. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Unla sütü birbirine karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin ve artan tavuk suyunu da tencereye ekleyin. Sonra kıyılmış tavuk eti ve tuz ekleyip indirin.

Tavuk ciğeri tarifi

Tavuk ciğeri malzemeleri

- 500 gram tavuk ciğeri

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı un

- Kekik

- Karabiber

- Kimyon

- Tuz

- 1 adet büyük kuru soğan

- 3-4 sap maydanoz

Tavuk ciğeri yapılışı

Tavuk ciğerlerinin beyaz görülen kısımları kesilerek atılır ve doğranır. Güzelce yıkanan ciğerler tencereye koyulur ve kısık ateşte kapağı kapalı halde pişirilir. Suyunu çektiğinde yağ ilave edilir. Yağ ile kızarmaya başlayan ciğerlere tercihe göre tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ilave edilir. Ocaktan almaya yakın 1 yemek kaşığı un ciğerlerin üzerine serpilir karıştırılır. 2-3 dakika un kokusu geçmesi için kavrulur ve ocak söndürülür. Kuru soğanlar piyazlık doğranır ve elle ovulur. Ciğerlere eklenir. Servis tabağına alınır. Doğranmış maydanoz ile süslenir. Sıcak servis edilir.

Kuru biber kızartması tarifi

Kuru biber kızartması malzemeleri

- Kuru sivri biber (acı tatlı karışık)

- Ayçiçek yağı

Kuru biber kızartması yapılışı

Biberleri bol suda yıkayıp havlu yardımıyla güzelce kurulayın. Daha önceden ısıtılmış kızgın yağda 10 dakika kızartın. Rengi hafif kiremit rengi olduğunda alabilirsiniz. İster sade, ister sarımsaklı yoğurt isterseniz de mantı sosuyla servis edebilirsiniz.

Saray helvası tarifi

Saray helvası malzemeleri

- 2,5 su bardağı un

- Yarım paket margarin veya tereyağı

- 4 yemek kaşığı pudra şekeri

Saray helvası yapılışı

Tencereye unu alıp kısık ateşte kokusu çıkana kadar en az 15 dakika kavuruyoruz. Hafif pembeleşmeye başlayınca alıyoruz. Çok rengini değiştirmeden içine erittiğimiz margarini yada tereyağını ekliyoruz. Ardından pudra şekerini de ekleyip tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Islak deniz kumu gibi olacaktır. Bu sizi korkutmasın. Cam kaba döktüğünüzde kolay şekil alıyor. Daha sonra cam kaba dökülen bu karışımı cam kaşıkla bastıra bastıra iyice yayıp sıkıştırıyoruz. Karışım iyice sıkıştığında baklava dilimi şeklinde kesiyoruz. Oda sıcaklığına geldiğinde 2 saat buzdolabında bekletiyoruz.

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