'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (12 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde brokoli çorbası tarifi, mantarlı et sote tarifi, domatesli arpa şehriye pilavı tarifi ve kadayıf sarma tatlısı tarifleri var.

Brokoli çorbası tarifi

Brokoli çorbası malzemeleri

- 500 g brokoli

- 1 adet havuç

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet soğan

- Sıcak su (üzerini geçecek kadar)

- 2 su bardağı süt

- 1 çay bardağı süt kreması

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- 1 yemek kaşığı un

- Tuz

- Karabiber

Brokoli çorbası yapılışı

Brokoliyi iyice temizleyin ve yıkayın. Küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek karıştırarak beşamel sosu pişirin. Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin. Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın. Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın. Son olarak çorbanın kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz.

Mantarlı et sote tarifi

Mantarlı et sote malzemeleri

- 750 gr dana kuşbaşı

- 500 gr mantar

- 1 adet büyük kuru soğan

- 2 adet yeşil sivri biber

- 1 adet domates

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı Domates salçası

- 1 çay kaşığı Biber salçası

- Tuz

- Toz Karabiber

- Toz Kırmızı biber

- Kimyon

- 1,5-2 su bardağı sıcak su

- 1 çay bardağından biraz az mısır özü yağı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Mantarlı et sote yapılışı

Etleri sudan geçirip 1 litre su ile düdüklüde 25 dk pişirin. Etler pişerken, kuru soğanı, yeşil biberi, domatesleri yemeklik doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyun. Mantarları güzelce yıkayıp dörde yada beşe istediğiniz şekilde doğrayın.( Mantarları limonlu suda bekletirseniz kararmaz) Etleri 25 dakika sonunda genişce bir tencereye alın. İçerisine 1 kepçe düdüklüdeki et suyundan koyun. Orta ateşte biraz suyunu çekene kadar pişirin. Doğranmış soğan, yeşil biberleri ve bir yemek kaşığı tereyağını tencereye ilave edin. Soğan ve biber eri 5-7 dk ara ara karıştırarak pişir. Daha sonra mantarları, domates, domates ve biber salçasını ilave edin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar arada karıştırarak pişirin. Sıcak suyu ilave edin ve sarımsakları içine doğrayın, 15-20 dk en kısık ateşte pişir. Etlerinden bir tane alıp pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmiş ise altını kapat sıcak olarak servis yap. Pişmemiş ise biraz daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Etin suyunu siz istediğiniz gibi ayarlayın.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

- 2 su bardağı arpa şehriye

- 1 su bardağı domates rendesi

- 2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

- 1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

- 1 adet çarliston biber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- Tuz

Domatesli arpa şehriye pilavı yapılışı

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Kadayıf sarma tarifi

Kadayıf sarma malzemeleri

- 650 gr kadayıf

- 400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

- 200 gr margarin

- 100 gr tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

- 6 su bardağı şeker

- 6 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.

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