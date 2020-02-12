'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (12 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, imam bayıldı tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve fındıklı kurabiye tarifi var.

Un çorbası tarifi

Un çorbası malzemeleri

- 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

- 1 su bardağından biraz az

- 4 su bardağı su

- Karabiber

- Tuz

- 1 Yemek kaşığı tereyağı

- Pul biber

Un çorbası yapılışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.

İmam bayıldı tarifi

İmam bayıldı malzemeleri

5 adet patlıcan

4 adet domates

2 adet orta boy kuru soğan

6-7 diş kuru sarımsak

2-3 adet yeşilbiber

2 su bardağı sıvı yağı

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

İmam bayıldı yapılışı:

Soğan, domates, yeşil biber, ince ince doğranır. Sarımsaklar soyulur. Patlıcanlar alacalı soyulur ve yeşil sapları koparılmadan bıçak yardımıyla kesilir. Patlıcanlar yağda yumuşayana kadar kızartılır ve peçete serilmiş bir kaba konulur. Geri kalan soğan, domates, biber, sarımsak(bütün olarak) atılarak kavrulur, domatesler suyunu çekince iç hazır. Patlıcanlar fırın tepsisine dizilerek içleri genişletilir. Hazırlanan iç patlıcanların içine doldurulur. Fırında 10-15 dk. daha pişirilerek servis edilir.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- 1 orta boy soğan

- 3 biber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 kapya biber

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Fındıklı kurabiye tarifi

Fındıklı kurabiye malzemeleri

- 2 adet yumurta (1 yumurtanın akını üzeri için ayrılacak)

- 1 paket margarin veya tereyağı (250 g)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

Fındıklı kurabiye üzeri için:

- Kırılmış fındık

Fındıklı kurabiye yapılışı

Yumurtaları kırın ve bir tanesinin akını üzerine sürmek için ayırın. Fındık hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hamurun üst kısmını önce yumurta akına sonra da kırılmış fındığa batırarak tepsiye dizin. 180 derece de ısıtılmış fırında pişirin. Fındıklı kurabiyeler pembeleşene kadar pişirin.