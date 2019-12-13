'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (13 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı mantar çorbası tarifi, sebzeli köfte tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve keşkül tatlısı tarifleri var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası malzemeleri

- 250 gram mantar

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı krema

- 2 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kremalı mantar çorbası yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

Sebzeli köfte tarifi

Sebzeli köfte malzemeleri

- 1 patates

- 1 pırasa

- 2 havuç

- Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

- Yarım su bardağı mısır

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- ¼ demet ince kıyılmış maydanoz

- 3~4 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sebzeli köfte kızartmak için

- Ayçiçek yağı

- Tuz

- Karabiber

Sebzeli köfte sosu için

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı domates püresi

- 1 çay bardağı krema

- 1 - 2 tatlı kaşığı acı sos

- Tuz

- Karabiber

Sebzeli köfte yapılışı

Tavaya zeytinyağı ekleyip kızdırın. İnce ince doğranan pırasayı ekleyin ve soteleyin. Pırasa hafif yumuşamaya başlayınca rendelenen havucu ve patatesi ekleyin (patatesi rendeleyince suyunu süzün). Patates ve havuç sotelenince diğer sebzeleride ekleyin. Ocaktan alın. Derin bir kaseye malzemeyi alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine 1 yumurta, kaşar peyniri, unu, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tavada yağı ısıtın. Köfte harcından yemek kaşığı dolusu alıp tavaya aktarın. Köftelerin her iki tarafını da kızartın. Servis tabağına alın. Diğer yanda sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Domates püresini ekleyip 1 dakika pişirin. Kremayı ekleyip karıştırın. 2 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra acı sos, tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Köftelerin üzerine acı sos gezdirip servis yapın.

Şehriyeli bulgur pilavı

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- ½ su bardağı arpa şehriye

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Keşkül tatlısı tarifi

Keşkül tatlısı malzemeleri

- 1 lt süt

- 1 su b şeker

- 1 tane yumurta sarisi

- 1 su b çekilmiş toz badem ben biraz iri bıraktım

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

- 2 yemek kaşığı hindistancevizi

- Yarım çay bardağı su

Keşkül tatlısı yapılışı

Tencereye nişasta ve su hariç bütün malzemeyi koyun. Kaynayana kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca nişastayı suyla açın ve ekleyin karıştırarak 3-4 dk daha ocakta tutun. Hemen kaselere paylaştıralım. Oda ısısına gelince de buzdolabına kaldıralım. Ortalama 3 - 4 saat dinlendikten sonra servis edin. Servis ederken üzerine file badem koyabilirsiniz.

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