'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (14 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde soğan çorbası tarifi, islim kebabı tarifi, buhara pilavı tarifi ve havuçlu bademli kek var.

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

- 2 litre et suyu

- 5 - 6 adet soğan

- 4 silme yemek kaşığı tereyağ

- 1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

- 7 adet tost ekmeği

Soğan çorbası yapılışı

Soğan ayıklanıp ince ince dilimler halinde kesilir. Yağla birlikte açık pembe renkte kavrulur. Et suyu ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirilir. Ekmek dilimlerine kaşar peynir serpiştirilip fırında kızarana kadar pişirilir. Daha sonra kare şeklinde küçük parçalara bölünür. Çorbaları tabaklara alıp üzerine hazırlanan ekmekten koyun ve servis edilir.

İslim kebabı tarifi

İslim kebabı malzemeleri

- 3 adet patlıcan

- 250 gram kıyma

- 1 soğan

- 1-2 dilim ekmek içi

- 1 yumurta

- Tuz

- Karabiber

- Kimyon

- Nane

- Kekik

İslim kebabı sosu için:

- 1-2 yemek kaşığı domates salçası

- Su

- Tuz

İslim kebabı üzerini süslemek için:

- Domates

- Biber

- Kürdan

İslim kebabı yapılışı

Patlıcanlar alacalı bir şekilde soyulur ve uzun şeritler halinde kesilir. Acı suyunu çıkartmak için ortalama yarım saat tuzlu suda bekletiyoruz. Bu arada köfteleri hazırlamak için soğanları rendeliyoruz. Kıyma, yumurta, ekmek içi, baharatlar eklenip köfte hamurunu iyice yoğuruyoruz. Cevizden biraz büyük bir şekilde yuvarlıyoruz. Suda bekleyen patlıcanları süzüp kağıt havlu yardımıyla kuruluyoruz. Kızgın yağda patlıcanları kızartıyoruz. Patlıcanlar bittikten sonra köfteleri kızartıyoruz. İster tek patlıcanla istersekte çift patlıcanla bohça şeklinde köfteleri sarıyoruz. Domates ve biberi kürdana batırıp köfteleri saran patlıcanların tam açılma yerine kürdanı batırıyoruz. Bütün patlıcanları bu şekilde sarıp üzerlerinde salçalı sosu gezdiriyoruz. 200 derecelik fırında domates ve biberler kızarana kadar pişiriyoruz.

Buhara pilavı tarifi

Buhara pilavı malzemeleri

- Yarım çay bardağı ay çiçek yağı

- 1 orta boy soğan

- 1 orta boy rendelenmiş havuç (küçükse 2 tane olabilir)

- 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası

- 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü

- 2 yemek kaşığı kadar dolma fıstığı

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığından biraz az tarçın

- 2-3 adet karanfil

- Tuz

- 2 su bardağı pirinç (30 dk sıcak suda bekletilmiş)

- 3 buçuk su bardağı sıcak su

Buhara pilavı yapılışı

Pirinçler sıcak suda 30 dakika bekletilir. Pilav tenceresine yağı ekliyoruz. Ardından yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavuruyoruz. 1 dakika sonra havuçları ilave ediyoruz ve sonra salçayı ekliyoruz. Tuz ve su hariç diğer malzemeleri ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra tuz ve suyu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcak servis edin.

Havuçlu bademli kek tarifi

Havuçlu bademli kek malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağından biraz az süt

- 1 su bardağı rendelenmiş havuç

- 1 su bardağı çekilmiş badem

- 2 su bardağı un

- 2 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 paket vanilya

Havuçlu bademli kek yapılışı

3 yumurtayı blender da çırpın. Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havucu ve bademi ekleyerek karıştırıp 180°fırında pişirin.

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