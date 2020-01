'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (18 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı mantar çorbası tarifi, şinitzel tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve bisküvi pastası var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası malzemeleri

- 250 gram mantar

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı krema

- 2 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kremalı mantar çorbası yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

Şinitzel tarifi

Şinitzel malzemeleri

- 4 adet fileto tavuk göğsü

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Şinitzel kaplaması için:

- 3 yemek kaşığı un

- 2 adet büyük boy yumurta

- 1 su bardağı galeta unu

- Şinitzel kızartmak için:

- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şinitzel yapılışı

Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın. İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin. Çırpılmış yumurta karışımına batırdığınız fileto tavukların her iki tarafını da galeta ununa bulayın. Galeta ununun fazlasının düşmesini sağladıktan sonra hazırladığınız şinitzelleri, kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın.

Şehriyeli bulgur pilavı

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- ½ su bardağı arpa şehriye

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Bisküvi pastası tarifi

Bisküvi pastası malzemeleri

- 3 paket petibör bisküvi

- 1 paket çikolatalı puding

- 1 paket krem şanti

- 1 litre süt

Bisküvi pastası yapılışı

Öncelikle krem şantiyi hazırlıyoruz. Her markanın kendine göre ölçümü olduğu için üzerindeki tarife göre sütle krem şantiyi hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız krem şantiyi dolaba atıp dondurun. Derin bir tencere de pudingi üzerindeki ölçü tarifine göre hazırlayın. pişen pudingi sıcak haliyle kullanacağız. Dikdörtgen bir borcama ilk sıra üst üste binmeyecek şekilde sırasıyla petibörleri dizin. üzerine sıcak pudingin yarısını dökün. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra pudingin üzerine yine bir sıra üst üste binmeyecek şeklide petibör döşenir. Bu sefer üzerine krem şantinin tamamı yayılır. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra yine bir sıra petibör bisküvi yayılır üst üstte gelmemesine dikkat ediniz. Bisküvilerle her yeri kapattıktan sonra yarım kalan puding üzerine dökülür. Eşit bir şekilde yayılır. Bisküvi arttıysa ufalanarak pastanın üzerine eşit bir şekilde yaya bilirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis ediniz.

Bu haberi de okudular Ev yapımı mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Havuç tarator tarifi: Havuç tarator nasıl yapılır?