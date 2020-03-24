'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (24 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde enginar çorbası tarifi, ev yapımı mantı tarifi, şakşuka tarifi ve dondurmalı irmik helvası tarifi var.

Fesleğenli enginar çorbası tarifi

Fesleğenli enginar çorbası malzemeleri

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

½ çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy kuru soğan ince doğranmış

2 taze soğan ince doğranmış

4 adet orta boy enginar (ayıklanmış, yıkanmış, küp küp doğranmış)

1 adet küçük patates (küp doğranmış)

1/2 demet dereotu doğranmış

Taze fesleğen (doğranmış)

1 bardak süt

4 bardak su

Fesleğenli enginar çorbası yapılışı

Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tereyağını koyulur. Soğan ekleyip hafif şeffaflaşana kadar pişirilir. Patates ve enginar eklenerek karıştırarak 1 dakika kadar daha pişirilir. Taze soğanlar ilave edilir ve üzerini örtecek kadar ılık su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ateşten almadan önce taze fesleğen ekleyip bir taşım kaynatılır. Mutfak robotundan geçirilir. Bu aşamada süt ilave edilir ve çorbanın hangi kıvamda olması isteniyorsa o kıvama gelene kadar sıcak su ilavesi yapılabilir. Çorba tencereye alınarak bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır.

Ev yapımı mantı tarifi

Ev yapımı mantı malzemeleri

1,5 su bardağı un

1/4 su bardağı su

1 adet yumurta

Mantı iç harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Mantı haşlama suyu için:

4 su bardağı su veya et suyu

Mantı sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı nane

1 su bardağı et suyu ( mantının haşlama suyu kullanılabilir)

Mantı üzeri için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Ev yapımı mantı yapılışı

Yuvarlak karıştırma kabının içerisine unu alıp ortasını açın. Yumurtaları ekleyip azar azar su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur iyice toparlanacak ve biraz sert olacaktır. Hazırlanan hamuru 10 dakika bekletin. Bu arada mantının iç harcını hazırlayın. Kuru soğan rendelenir ve üzerine kıyma, tuz, karabiber eklenir iyice karıştırılır. Hamuru iki beze olacak şekilde bölün ve tezgah üzerinde hamuru unlayarak merdane yardımıyla açın. İnce açtığınız hamuru iki parmak kalınlığında kesin. Enine ve boyuna kesilmiş küçük kare hamurların içine kıymaları koyup ister üçgen olacak şekilde köşeleri birleştirin, isterseniz de bohça şeklinde 4 köşesini birleştirerek kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde kapatmaya özen gösterin. Tencerenin içerisine 4 su bardağı suyu ekleyip kaynayınca mantıların hepsini suya atın ve 10 dakika haşlayın. Mantı haşlanırken sosunu ve yoğurdunu hazırlayın. Ezilmiş sarımsakları yoğurdun içine koyup iyice çırpın. Sosu içinde tereyağını küçük bir sos tenceresine alın ve eritin. Biber salçasını ekleyip 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan biraz ilave edip sosun kıvamını açın. Süzgeç yardımıyla aldığınız mantıların üzerine yoğurt ekleyip onun üzerine de sos ekleyin ve sıcak servis edin.

Şakşuka tarifi

Şakşuka malzemeleri

1 adet patlıcan

1 adet kabak

1 adet patates

3 adet sivri biber

Sıvı yağ

Şakşuka sosu için:

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sirke

1 adet küp şeker

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ceviz

Tuz

Karabiber

Fesleğen

Şakşuka yapılışı:

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya alın. 20-30 dakika kadar beklettikten sonra suyunu süzüp patlıcanları kurulayın. Patates ve kabakları da küp küp doğrayın. Sivri biberleri de 1-1,5 santimetre uzunluğunda doğrayın. Sıvı yağı tavaya koyup güzelce kızdırın. Önce patatesleri, sonra kabakları, sonra patlıcanları, son olarak da biberleri kızartın. Malzemeleri bir kasede karıştırın. Bu esnada sos için yağı tavada ısıtın. İnce ince kıydığınız kuru soğan, sarımsak ve biberleri sırasıyla ekleyip kavurun. Domatesleri rendeleyin. Şeker, tuz, karabiber, fesleğen ve sirkeyle birlikte tavaya ekleyin ve 15 dakika kadar pişirin. Son olarak içine arzu ederseniz ince dövdüğünüz cevizi ekleyip karıştırın. Malzemeleri kızarttığınız sebzelerin üzerine gezdirin.

Dondurmalı irmik helvası tarifi

Dondurmalı irmik helvası malzemeleri

250 gram tereyağı

500 gram irmik

Şerbeti için;

250 ml süt

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Dondurmalı irmik helvası içi İçin;

Dondurma

Dondurmalı irmik helvası yapılışı

Şerbeti için uygun bir karıştırma kabına su, süt ve şekeri koyup şeker eriyene kadar karıştırın. Daha sonra uygun bir tencereye tere yağını alın ve eritip irmiği ilave edin. Orta ateşte karıştırarak kavurmaya başlayın. Ortalama 10 dakika kadar kavurun. Kavrulan irmiğe şerbetini de ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Şerbetini çeken helvayı karıştırın ve koyulaştıktan sonra ocağı kapatarak demlenmeye bırakın. Servis edileceğinde içerisini streç film ile kaplanan kasenin içerisine helvadan koyun. Ortası çukur kalacak şekilde helvayı yayın. Helvanın ortasına dondurmadan koyun ve daha sonra alt tabanını da helva ile kapatın. Servis tabağına kaseyi ters çevirip üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.