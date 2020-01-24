'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (24 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, patates yemeği tarifi, kuskus tarifi ve ıslak kek var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası yapılışı

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Patates yemeği tarifi

Patates yemeği malzemeleri

- 1 adet soğan

- 5 adet kıl biber

- 4 adet orta boy patates

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 3 - 3,5 su bardağı su

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Patates yemeği yapılışı

Patatesler soyulur ve orta büyüklükte küp halinde doğranır. Soğanı soyup yemeklik doğrayın ve tencereye ekleyip üzerine yağ koyup kavurun. Soğanlar renk değiştirdiğin de biberleri yemeklik doğrayıp tencereye ekleyin ve biberler yumuşayana kadar kavurun. Üzerine salçayı ekleyip rengi çıkana kadar kavurun. Ardından doğranan patatesleri ekleyin bir kaç dakika kavurduktan sonra üzerine suyu, tuzu ve karabiberi ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Kuskus tarifi

Kuskus malzemeleri

- 1,5 su bardağı kuskus

- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 1,5 su bardağı sıcak su

Kuskus yapılışı

Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alınıp erimesini sağlıyoruz. Erimekte olan yağın içine kuskus makarnası ilave ediliyor. Kuskus makarnası orta hararetli ateşte hafif saydamlaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavruluyor. Kavrulan kuskus makarnanın üzerine su ilave ediliyor. Kuskus makarnanın içine tuz ilave edilip karıştırılıyor. Kuskus makarnası pişmesi için küçük ocağa alınır ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır. Göz göz olduğunda suyunu çektiğinde kuskus makarnamız hazır.

Islak kek malzemeleri

- 150 gram margarin

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 portakal kabuğu rendesi

Islak kek üstü için:

- Yarım limon kabuğu rendesi ve suyu

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 su bardağı portakal suyu

Islak kek yapılışı

Fırını önceden 160 derece ısıyla ısıtın. Kare veya dikdörtgen kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın. Margarini eritin ve ılımaya bırakın. Kekin üzeri için verilen büyün malzemeleri bir kapta karıştırın ve daha sonra kullanmak için kenara alın. Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabında mikserle çırpın.Ilık margarini ve portakal kabuğu rendesini ilave edip biraz daha çırpın. Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyip, yumurtalı karışıma ilave ettikten sonra 1 dakika mikserin orta hızında çırpın. Kek hamurunu kalıba dökün. Önceden ısıtılan fırında ortalama 1 saat pişirin. Kek fırından çıktıktan 5 dakika sonra başka bir kaba kalıptan ters şekilde çıkartın. 3 dakika sonra çatal yardımıyla üzerinde 10 delik açın. Hazırladığınız portakallı karışımı kaşıkla yavaş yavaş dökerek yedirin. Soğuduğunda servis edin.

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