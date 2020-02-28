'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, etli kabak dolması tarifi, havuç tarator tarifi ve muzlu rulo pasta tarifi var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

1 çay bardağı pirinç

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve sıcak servis edilir.

Etli kabak dolması tarifi

Etli kabak dolması malzemeleri

2 kilogram orta boy kabak

1 büyük domates

Etli kabak dolması iç harcı için;

300 gram kıyma

1 orta boy soğan

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Nane

Etli kabak dolması sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Su

Etli kabak dolması yapılışı

Öncelikle geniş bir kapta iç harç için gerekli tüm malzemeleri iyice yoğurun. Kabakları temizleyin ve ortadan kesin. Kaşık yardımıyla içlerini oyun. Çıkan içleri iç harcına ilave edin. Kabaklara üstlerinden birer parmak boşluk kalacak şekilde iç harcından doldurup tencereye dizin. Ağızlarını domates dilimleri ile kapatın. Son olarak bir kasede salçayı biraz su ile açıp üzerinde gezdirin. Orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.

Havuç tarator tarifi

Havuç tarator malzemeleri

6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

3 diş sarımsak

1,5 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklenebilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz ve üzerine patates cipsi koyulabilir.

Muzlu rulo pasta tarifi

Muzlu rulo pasta malzemeleri

Muzlu rulo pasta pandispanyası için;

4 büyük yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Muzlu rulo pasta iç krema:

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı dolusu un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

4 su bardağı süt

1 paket vanilya

Muzlu rulo pasta üst kreması için;

1 paket 200 ml süt kreması

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

Muzlu rulo pasta içi için;

1 adet büyük muz

Muzlu rulo pasta süslemek için;

Çikolata parçası, fıstık, frambuaz

Muzlu rulo pasta yapılışı

İlk olarak pandispanyayı yapın. Yumurtalar ve şeker krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine un, vanilya, kabartma tozu da elenerek ilave edin ve 30 saniye kadar daha çırpılıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine güzelce yayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hafif pembe oluncaya kadar pişirin. Piştikten sonra hemen fırından çıkarılıp yağlı kağıtla birlikte yavaşça bir kaç kere rulo şeklinde katlanıp açın.

Kremasını hazırlamak için, tereyağı ve vanilya hariç bütün malzemeler iyice çırpın ve ocağa alın. Kaynamaya başlayınca tereyağı ilave edilip eriyene kadar karıştırılmaya devam edin. Ocaktan alınıp vanilyayı ilave edin ve soğumaya bırakın. Üst kreması için, krema, pudra şekeri ve vanilya ile kıvamı katılaşıncaya kadar çırpın ve kullanmaya başlayana kadar dolapta bekletin. Pandispanya keki alınıp üzerine kullanmadan önce blender yardımıyla pürüzsüz hale getirdiğiniz kremayı sürün. Muzları dizip rulo yapın ve en üstüne hazırladığınız krema düzgünce sürülüp çikolata fıstık ve frambuaz ile süsleyin. Bir gece mutlaka dolapta dinlendirip servis yapılır.