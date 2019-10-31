Nantes'tan Cardiff City'ye 15 milyon sterline transfer olan Emiliano Sala, Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için kiraladığı özel uçağın düşmesi sonucu genç yaşta hayatını kaybetmişti.





Uçağın enkazına ve Sala'nın cesedine uzun süre ulaşılamamış, bu nedenle ailesi ve sevenleri zor günler geçirmişti.





22 Ocak 2019'da düşen uçağın enkazına 4 Şubat'ta Manş Denizi'nin dereinliklerinde ulaşılmış ve Sala'nın cansız bedeni tespit edilmişti









Sala, son ses kaydında, "Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum. 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum" sözlerini söylemişti.





31 Ekim Emiliano Sala'nın doğum günü. Sala, hayatını kaybettikten sonraki ilk doğum gününde eski kulübü Nantes, hiç oynayamadığı yeni kulübü Cardiff City ve sevenleri tarafından anıldı.





Nantes, Sala'yı böyle andı





Sala'nın doğduğu yer olan Arjantin'in Cululu şehrinin takımlarından San Martin de Progreso ise stadyumlarının adının 'Emiliano Sala Stadyumu' olarak değiştirileceğini açıkladı.









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