Bulaşıcı cehalet: Aileler dikkat!

Yıllardır tehdit olmaktan çıkan kızamık hastalığı ailelerin çocuklarına aşı yaptırmaması yüzünden alarm veriyor. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ata Nevzat yalçın, kızamık aşısının yan etkileri olduğu yönündeki iddialar yüzünden ortaya çıkan büyük tehlikeye şöyle dikkat çekti:

'AŞI HAYAT KURTARIR'

"Türkiye’de 2011 yılında 183 aile çocuklarına aşı yaptırmamıştı. 2017 yılında ise 23 bin aile aşıyı reddetti. 2014’te 572, 2015’te 342, 2016’da 9 vaka, 2017’de 69 vaka görülürken 2018’in sadece ilk 9 ayında görülen kızamık vakası 500’ü aştı. Aşıdan değil kızamıktan korkmalıyız. Aşı hayat kurtarır.

'YILDA 2 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR'

Aşının yan etkisi olduğuna dair kanıtlanmış hiçbir araştırma yok. Öksürme ve aksırmayla yayılan kızamık virüsü 2 saat ortamda canlı kalır. Aşılanmayan bireylerin yüzde 90’ını etkiler. Dünyada her yıl çoğu 5-9 yaş arası çocuk, 2 milyon kişi kızamık yüzünden ölüyor."

DHA