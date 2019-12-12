Bülbül yuvası böreği tarifi: Bülbül yuvası böreği nasıl yapılır?
Hem sebze sevenlerin bayılacağı hemde kıymalı börek sevenlerin oldukça beğenerek yiyeceği bülbül yuvası böreği tarifi yiyenlerin akıllarına kazınacak enfes bir lezzet. Eğer "bülbül yuvası böreği tarifi, bülbül yuvası böreği nasıl yapılır" meral ediyorsanız haberimize göz atın.
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Bülbül yuvası böreği tarifi
Bülbül yuvası böreği malzemeleri
- 2 adet yufka
- 2 adet patlıcan
- 100 gr kıyma
- 3 yemek kaşığı sıvıyağ
- 2 adet sivri biber
- 1 adet domates
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı pul biber
Bülbül yuvası yufkalarını ıslatmak için
- Yarım bardak su
- Çeyrek su bardağı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı sirke
Bülbül yuvası beşamel sos
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı muskat rendesi
1,5 su bardağı süt
Yufkaları ıslatıp üst üste koyalım. Üst üste sıralanan yufkaları 8 eşit parçaya bölelim. Sandal şekli verelim. İçerisine kıymalı patlıcanlı iç harcından koyalım. Üzerine hazırladığımız beşamel sosu dökelim. 180 derecede kızarana kadar pişirelim, son aşamada kaşar rendesi koyalım. Peynir eriyip hafif kızarana kadar fırınlayalım. Ilık servis edelim.
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