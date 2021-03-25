Akşam yemeklerinde ve davet sofralarında birbirinden lezzetli bulgur pilavları yapılmaktadır. Bu bulgur pilavları da farklı çeşitlerde yapılabilir. Bulgur pilavının yanına yakışacak yemekler ile lezzet oranı da arttırılır. Özellikle bulgur pilavının yanında mantar çorbası yapılabilir. Ayrıca çorbaların birbirinden farklı çeşitleri de oluşturulabilir.

Özellikle Çeşmi Nigar çorbası ve bulgur pilavı önemli bir lezzet uyumu sağlar. Bunun yanı sıra bulgur pilavı ile birlikte etli yemekler ve sulu yemekler de yapılabilir. Özellikle fırında yemeklerin yanında bulgur pilavı yapılır. Bulgur pilavları da damak zevkine göre çeşitlenebilir. Ayrıca bulgur pilavı yanında mezeler ve farklı salata çeşitleri de rahatlıkla hazırlanabilir.

Bulgur pilavının yanında kebap ve etli yemekler gider. Özellikle patlıcan kebabı, dalyan köfte ve tavuk sarma gibi yemeklerin yanında bulgur pilavı ikram edilir. Bulgur pilavı et yemekleri ve kebap çeşitleri ile çok iyi bir uyum sağlar. O nedenle davet sofralarında ve akşam yemeklerinde bulgur pilavı çok sık tercih edilmektedir.

Yanında Ne Yapılır?

Sofraların vazgeçilmezi olan bulgur pilavının yanında birbirinden farklı lezzetler yapılabilir. Özellikle de akşam yemeklerinde yumuşacık lezzeti ile fırında çöp şiş bulgur pilavının yanında oldukça lezzetli olacaktır. Ayrıca bulgur pilavının yanında acılı ezme salata, cacık ve muhammara gibi birbirinden güzel mezeler yapılabilir. O nedenle bulgur pilavı da özellikle etli yemekler ile birlikte oldukça lezzetli bir uyum sağlar.

Yüksek oranda B vitamini kaynağı olan bulgur pilavı çok doyurucu bir pilav çeşidi olarak bilinir. Bulgur pilavı sebzeli ve ya klasik tarif ile hazırlanabilir. Bunun yanı sıra bulgur pilavının yanında mantar çorbası da hazırlanır.

Hafif ve lezzetli olan bu çorba bulgur pilavının lezzetini de pekiştirecektir. Bulgur pilavı sade ve ya domatesli olarak hazırlandığı takdirde yanında etli nohut yemeği yapılabilir. Özellikle esnaf lokantalarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan etli nohut yemeği ve bulgur pilavı rahatlıkla tüketilebilir. Bu şekilde çok lezzetli yemekler yapılır. Patlıcan kebabı ile bulgur pilavı da sevilerek tüketilebilir.

Bulgur Pilavının Yanına Yapılabilecek Çorba ve Sulu Yemekler

Bulgur pilavı akşam yemeklerinde yapılan oldukça lezzetli ve doyurucu bir besindir. Bulgur pilavının yanında birbirinden lezzetli yemekler de yapılabilir. Bulgur pilavının yanında sulu yemek olarak etli nohut yemeği yapılabilir. Ayrıca kıymalı patates yemeği ve bulgur pilavı da birbirine en çok yakışan yemeklerdendir. Bunun yanı sıra mantı, taze fasulye ve kuru fasulye de bulgur pilavının yanında tüketilebilecek yemekler arasında yer alır. Ayrıca özellikle akşam yemeklerinde bulgur pilavı ve sulu yemekler çok fazla tüketilir.

Bu şekilde birbirinden lezzetli davet sofraları da hazırlanabilir. Bulgur pilavı ile birlikte tarhana çorbası, çeşmi nigar çorbası, brokoli çorbası ve mercimek çorbası yapılabilir. Bu çorba çeşitlerinin yanında bulgur pilavı da hem doyurucu hem de besleyici bir yemek olarak ön plana çıkacaktır. Bulgur pilavı klasik tarifi ile ve ya sebzeli olarak da hazırlanabilir. Bu şekilde bulgur pilavı çok rahat bir şekilde tüketilir.



