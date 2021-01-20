Burak Aydoğdu: 31 Mart dönüm noktası oldu

Burak Aydoğdu, pandemide otomotiv sektörünün kendisini oldukça güzel bir şekilde korumaya aldığını ve bu duruma hazır olduklarını belirtti.

31 Mart dönüm noktası oldu

Burak Aydoğdu’ya göre tüm dünyada otomotiv sektörü 31 Mart ile beraber tüm üretimleri durdurdu. Bu durumun birkaç hafta sürmesi ile hiçbir otomotiv firmasının büyük hasarlar almayacağını belirten Aydoğdu bu sürecin oldukça uzun sürmesi ile tüm otomotiv sektöründe ekonomik olarak büyük hasarlar oluşacağını da belirtti. Son olarak bu duraksamanın tahmin ettikleri gibi çok uzun sürmemesi sebebiyle otomotiv sektörünün hala hayatta olduğunu da sözlerine ekledi.

Satışlar arttı

2020 Temmuz verilerine göre araç satışlarının bir önceki seneye kıyasla artış gösterdiğine dikkat çeken Burak Aydoğdu “rekor sayılabilecek düzeyde satışların olması, ülke ekonomisine olan güvenimizi bir kez daha tazeledi. Bunun yansıması şüphesiz otomotiv sektöründe de görülmektedir. Bu durumun sağlanmasında kamu bankalarımızın başlattığı kampanyaların etkisi de yadsınamaz” dedi



