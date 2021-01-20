Burak Aydoğdu: 31 Mart dönüm noktası oldu
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alan ve son yüzyılın belki de en büyük pandemisi olarak bilinen bir virüstür. Covid-19 virüsünün hayatımıza girmesiyle birlikte yalnızca sağlık sektörü değil diğer tüm sektörler de iyi ya da kötü olarak etkilendiler. Dünya üzerindeki tüm sektörlerde firmalarını korumak için çeşitli yollar denemekteler. Bu süreçte otomotiv sektörü de gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri gerçekleştirerek bu sürece ayak uydurmaya çalıştı.
20 Ocak 2021, Çarşamba 18:34 Son Güncelleme:
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Burak Aydoğdu, pandemide otomotiv sektörünün kendisini oldukça güzel bir şekilde korumaya aldığını ve bu duruma hazır olduklarını belirtti.
31 Mart dönüm noktası oldu
Burak Aydoğdu’ya göre tüm dünyada otomotiv sektörü 31 Mart ile beraber tüm üretimleri durdurdu. Bu durumun birkaç hafta sürmesi ile hiçbir otomotiv firmasının büyük hasarlar almayacağını belirten Aydoğdu bu sürecin oldukça uzun sürmesi ile tüm otomotiv sektöründe ekonomik olarak büyük hasarlar oluşacağını da belirtti. Son olarak bu duraksamanın tahmin ettikleri gibi çok uzun sürmemesi sebebiyle otomotiv sektörünün hala hayatta olduğunu da sözlerine ekledi.
Satışlar arttı
2020 Temmuz verilerine göre araç satışlarının bir önceki seneye kıyasla artış gösterdiğine dikkat çeken Burak Aydoğdu “rekor sayılabilecek düzeyde satışların olması, ülke ekonomisine olan güvenimizi bir kez daha tazeledi. Bunun yansıması şüphesiz otomotiv sektöründe de görülmektedir. Bu durumun sağlanmasında kamu bankalarımızın başlattığı kampanyaların etkisi de yadsınamaz” dedi