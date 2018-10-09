Burak Yılmaz, TFF başvurusunu geri çekti

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

09 Ekim 2018, Salı 09:55
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Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz’ın TFF’deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.

Doğan, "Burak Yılmaz, TFF’ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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