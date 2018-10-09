Burak Yılmaz, TFF başvurusunu geri çekti
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz’ın TFF’deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.
Doğan, "Burak Yılmaz, TFF’ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.