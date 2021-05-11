Futbol Burak Yılmaz, 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görüldü

Burak Yılmaz, 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görüldü

Futbol

Burak Yılmaz, 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görüldü

Lille forması altında gösterdiği performansla Fransızları kendine hayran bırakan Burak Yılmaz 'Yılın Futbolcusu' ödülüne aday gösterildi.

11 Mayıs 2021, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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Fransa'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde başrol oyuncularından olan Burak Yılmaz'ın bu başarısı büyük takdir görüyor. Milli futbolcu, Ligue 1'de yılın oyuncusu adaylar arasında gösterildi.

Burak Yılmaz, Ligue 1'de yılın oyuncusu adayları arasında yer aldı. Listedeki diğer isimler şöyle;

- Neymar

- Mbappe

- Depay

- Ben Yedder

Burak, Aralık ve Nisan aylarında kulübün yaptığı oylamada da ayın oyuncusu ödülünü kazanmıştı..

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