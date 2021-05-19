Futbol Burak Yılmaz'dan Beşiktaş paylaşımı

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş paylaşımı

Futbol

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş paylaşımı

Fransa Ligue 1'de Lille forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımı yaptı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 23:14 Son Güncelleme:
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Kariyerinde aralıklarla 4 sezon siyah beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vodafone Park'ta Süper Lig kupasına kavuşan Beşiktaş'ın kupa töreninden bir fotoğrafı paylaşan deneyimli golcü, kartal ve kupa emojileri kullandı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 96 maça çıkan Burak, 32 gol atıp 10 da asist yaptı.

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