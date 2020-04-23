Burak Yılmaz'dan maaş indirimi açıklaması
Burak Yılmaz, maaş indirimini kabul etmediği yönünde çıkan haberleri yalanladı ve "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Ülkem ve Beşiktaş için üzerime düşeni yine yaparım'' dedi.
23 Nisan 2020, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakârlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeği aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."