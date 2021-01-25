Burçların bilinmeyen özellikleri

Yaptığım gözlemler sonucu kendi Güneş burcumuz olan burcu ASC noktasına taşıdığımda 12. evin aslında gizlide kalmış özelliğimiz olduğunu fark ettim ve bilinmeyen özelliğimizi orada gizlemiş olduğumuzu gördüm. Herkesin göremediği o noktaya. Örneğin Koç burcu olan birisinin dışardan dimdik, yıkılmaz yapısı göze çarpar ama Koç ‘un 12. evi Balık burcu olduğu için aslında bir önceki eve döndüğünde, yalnız kaldığında hassas, alıngan, gözyaşlarını tutamayan biri olduğunu görebiliriz. Bu yanını en yakınındaki eşi veya belki en yakın arkadaşı bilebilir çünkü dışardan asla görünmez. Gelin şimdi birlikte burçların bilinmeyeninde neler var göz atalım.

KOÇ: Kendinden emin, öncü ve bir liderdir. Hayattaki amacı güç ve itibar kazanmaktır. Canlı, spontane, enerjik, çocuksu, savaşçı bir ruha sahiptir. Rekabet ortamı onları cezbeder. Cesur ve gözü pektir, olaylara bodoslama atlayabilir. Aceleci ve sabırsızdır. Doğası gereği sırf bildiğini okumak adına yalnızlığı da seçebilir. Bilinmeyeninde ise hassas, alıngan, duygusal bir yapısı vardır. Yalnız kaldığında hüngür hüngür ağlayabilir, kendini savunmasız hissedebilir.

BOĞA: Sakin, dingin, uysal, ağır hareket eden, olayları yavaştan alan ve güvenlik ihtiyacındadır. Beş duyuyla ilgilidir özellikle de tat almak. Her şeyin tadını almak ister, yaşamın, bir çiçeğin, bir sanat eserinin veya bir yemeğin. Mesela Boğa burçlarından çok iyi gurme olur. Bilinmeyeninde ise çok fazla sabır sarf ettiğinde eğer bu sabır bitme noktasına gelirse Boğa burcu kişisinin gözü kararır ve noktayı koyar. Zaman zaman aceleci ve sabırsız olabilir. Hiç beklenmedik şekilde gözü karadır.

İKİZLER: Heyecanlı, yerinde duramayan, aynı anda birkaç işle ilgilenebilen bir yapı çizerler. Örneğin bir yandan yemek yaparken bir yandan da mail yazabilirler. İkizler burcu Merkür yönetiminde olduğu için haberleşme ile ilişkilidir. İletişim onlar için çok önemlidir. Bilgi almak, bilgi vermek, bilgiyi taşımak isterler. Duydukları merak onları araştırıp, sormaya yöneltir. Yay burcu gibi derine inmektense yüzeyde bilgiyi tercih ederler. Her konudan haberleri olduğundan konuşabileceğiniz, çok yönlü ve eğlenceli bir arkadaşlık sunarlar. Çift kısmetli olmalarıyla da dikkat çekerler.

YENGEÇ: Duygusal, anaç, besleyici, koruyucu ve güvenlik ihtiyacındadır. Aile kurmayı sever ve ailesini mutlu etmek için çabalayan bir yapısı vardır. Bilinmeyenin de ise değişkenlik sergiler. Örneğin kendi öz burcunda değişken nitelikler sergilemez fakat yöneticisi Ay yönetiminde -ki Ay en hızlı hareket eden gök cismidir; duygu ve tavırları hemen değişebilir. Ortama göre bukalemun gibi renk değiştirebilir. Sevdiği bir insandan ise kolay kolay vazgeçmez. Duyguları yön değiştirse bile söz konusu aşk olduğunda sevdi mi tam sever.

ASLAN: Film yıldızı gibi, parlayan, ışıldayan, görkemli, kendine güvenen, gücü içinde hisseden ve yıkılmayan bir yapıdadır. Zayıf karakterli bir Aslan burcuna hiç rastlamadım. Tuttuğunu koparan, pes etmeyen bu yüzden de başarıyı mutlaka yakalayan bir yapısı vardır. Çocuk ruhlu ve spontane hareket edebilir. İyilikten hoşlanan ve iyicil karakter de olurlar. Bilinmeyeninde ise şatafat, gösteriş, kibir, insanlara yukardan bakan yapı tamamen yanlıştır! Aslan burçlarının zaten gösterişe ihtiyacı yoktur. Gayet naif ve mütevazi olabilirler. Yürüyüşü bile doğası kaynaklı gösterişlidir. Maddi konularda da gösteriş ihtiyacı hissetmez hatta saklar.

BAŞAK: Düzenleyici, titiz, detaycı, mükemmeli arzulayan, işini iyi yapan burç dediğimizde aklımıza ilk Başak burçları gelir. Temizlik ve hizmet sektörüyle alakalıdır. Sadeliği seven, abartıdan kaçınan, maddi olarak güven ihtiyacında olan bir burçtur. Sevgiye ihtiyaç duyarlar; sevmek ve sevilmek isteyen yapıdadır ve aslında o eksikliği Balık burcuyla çok iyi tamamlayabilirler. Bilinmeyeninde gizli bir yönetme isteği vardır. Lider olmak, girdiği ortamda dikkat çekmek isterler ama bunu belli etmezler.

Önümüzdeki hafta kalan 6 burcu tamamlamak üzere, sevgilerimle sevgili Posta okurları.