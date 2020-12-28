Ekonomi Burs ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Burs ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Ekonomi

Burs ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

28 Aralık 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2020-2021 öğretim yılı için burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredilerinin bugün itibarıyla hesaplarına yatacağını duyurdu.

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31 Aralık'a kadar

İlk defa burs ve kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını belirten Kasapoğlu, kimlik numarasının sonu ‘0’ olanların 28 Aralık’ta (bugün), ‘2’ olanların 29 Aralık’ta, ‘4’ olanların 30 Aralık’ta, ‘6 ve 8’ olanların ise 31 Aralık’ta ödemelerini alabileceğini söyledi.

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