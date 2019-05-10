Bursaspor deplasmanda güldü

49. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda topa müdahale eden kaleci Boffin, gole izin vermedi. 68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Lima’nın vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşma, Bursaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA