Bursaspor deplasmanda güldü

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yendi.

10 Mayıs 2019, Cuma 23:46
A A
Bursaspor deplasmanda güldü

49. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda topa müdahale eden kaleci Boffin, gole izin vermedi. 68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Lima’nın vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşma, Bursaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.