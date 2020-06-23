Futbol Bursaspor, İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Bursaspor, İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Futbol

Bursaspor, İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.

23 Haziran 2020, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İrfan Buz ile yapılan görüşme sonucunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Almanya'da bulunan İrfan Buz'un, uçakla İstanbul'a geleceği kaydedildi.

İrfan Buz, son olarak TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görev yapmıştı.

AA


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