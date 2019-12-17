TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sezon başında bu amaçla yola çıkan yeşil beyazlı takım, 15 hafta sonunda topladığı 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Lider Hatayspor'dan 9 puan fark yiyen Bursaspor, son iki haftada önce içeride Giresunspor'a yenildi, sonra da Altınordu deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Yaşanan puan kayıpları ise teknik direktör Yalçın Koşukavak'a patladı. Bursaspor, Koşukavakla yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Bursaspor Yönetim Kurulu"