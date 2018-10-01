İki çocuk annesi olan Buse Terim, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına yapılan yorumlarla, fiziğini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

'HİÇ UTANMIYOR MUSUN?'

"Bakın bu yorumları yazanların yarısı kadın. Bana zevksiz de, kötü giyiniyor de, yakışmamış de, hepsi kabulüm. Ama kendi hemcinsin bir kadına 'ayı' demek? Hiç utanmıyor musun bunları yazarken? Ben okurken senden utanıyorum. Ya sen? Ben 18 ay arayla iki tane çocuk doğurdum. Bir tanesi daha yeni 6 aylık olacak. İkisini de emzirdim. İki tane sezeryan oldum. Sen bir kadının hamile kalıp, çocuk doğurduktan sonra nasıl değiştiğini bilir misin? Vücudun, hormonlarının nasıl tepetaklak olduğunu? Belli ki bilmiyorsun, bilsen böyle konuşmazsın. Gerçi bilsen de konuşursun, öyle kötü kalplisiniz siz."

Yapılan çirkin yorumları Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Buse Terim'e bir destek de Hadise'den geldi.

Buse Terim'in gönderilerini kendi hesabından paylaşan şarkıcı Hadise de, 'Bizim ülkemizde hala kadın kadının en büyük düşmanı. Bir kadın olarak başka kadına ayı demek nedir?' diye sordu.

İşte Hadise'nin o paylaşımları:

'KADINLAR BİRBİRLERİNİ YÜCELTMELİ'

"Az önce paylaştığım 3 story Buse Terim'e yazılanlar. Buse Terim bir kadın olarak senin yanındayım ve burdan bütün kadınlara sesleniyorum, biz birbirimize destek olmalıyız, kadınlar birbirlerini yüceltmeli!

'BİR KADINA 'AYI' DEMEK NEDİR?'

Dünyada 'metoo' (ben de) bu kadar gündemdeyken bizim ülkemizde hala kadın kadının en büyük düşmanı. Beğenmezsin tamam, kıyafeti çirkin bulursun tamam. Ama bir kadın olarak başka bir kadına 'ayı' demek nedir?

Kendi komplekslerinizi bu şekilde rahatlatıyorsunuz sanırım. Başka ne olabilir? Sizin gibi yorum yapanların yüzünden kaç genç kız kendini zorla başka birine çevirmek istiyor.

Ben susmayacağım, bu konuda hemfikir olan bütün kadınlardan aynı şeyi bekliyorum!"





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