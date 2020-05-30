Magazin Büşra Pekin: Ersay ile hiç küsmedik

Büşra Pekin: Ersay ile hiç küsmedik

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Büşra Pekin: Ersay ile hiç küsmedik

Kasım 2019’da ayrıldığı 6 yıllık sevgilisi Ersay Üner’e döndüğü söylenen Büşra Pekin iddialara yanıt verdi. Ali KESER / POSTA

30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Karantina günlerinde evde çektiği komik videolar ile hayranlarını güldüren Büşra Pekin önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yıllarca başının dertte olduğu kilolarından 6 ay önce kurtulan ve 15 kilo vermeyi başaran Büşra Pekin 3 kilo daha zayıfladığını belirtti. Kasım 2019’da ayrıldığı 6 yıllık sevgilisi müzisyen Ersay Üner’e döndüğü söylenen oyuncu barış iddialarına şu yanıtı verdi: “Ersay ile zaten kavgalı değildik. Hiç küsmedik. Bizi birlikte de görebilirsiniz. Ama bu yeniden aşk yaşadığımız anlamına gelmez. İş arkadaşlığımız devam ediyor.

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