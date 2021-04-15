Yemek Bütün lahana dolması tarifi

Bütün lahana dolması tarifi

Yemek

Bütün lahana dolması tarifi

Artık lahana dolması zahmetli bir yemek olmaktan çıkacak. Pratik bir şekilde lahanadan şipşak dolma hazırlayabileceksiniz. İşte hiç vaktinizi almacak bütün lahana dolması tarifimiz.

15 Nisan 2021, Perşembe 13:19 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

1 küçük veya orta boy lahana 

 400 g kıyma 

 2 soğan 

 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık 

 1 su bardağı pirinç veya bulgur 

1 kahve fincanı kuş üzümü 

1 tatlı kaşığı tuz 

 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 

1 çay kaşığı karabiber 

1 çay kaşığı kuru nane 

1 su bardağı zeytinyağı 

1 yemek kaşığı biber salçası 

1 yemek kaşığı domates salçası 

Yarım demet taze nane 

Yarım demet maydanoz 

Yarım demet dereotu 

2 dal taze reyhan veya fesleğen 

HAZIRLANIŞI: 

Lahananın içini temizleyip oyun. Soğanları yemeklik doğrayıp bir tavaya alın. 2 yemek kaşığı yağ ve dolmalık fıstıkları ekleyip birlikte yumuşayana kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Pirinci ve kuş üzümlerini ayrı kaplarda sıcak suda bekletin. Pirinci beklettikten sonra akan suyun altında yıkayıp süzün. İç malzemesi için kıymayı karıştırma kabına alın. Önceden kavurduğunuz soğan ile dolmalık fıstıkları, tuzu, baharatları, süzmüş olduğunuz kuş üzümlerini, salçayı, pirinci, ince kıyılmış yeşillikleri ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi içini oyduğunuz lahananın içine doldurun. Kalan lahana yapraklarını üzerine kapak olacak şekilde veya tamamen kapatacak şekilde yerleştirin. Lahanayı büyük bir tencerenin içine ters çevirerek yerleştirin. Üzerine zeytinyağını gezdirin, 2 su bardağı su ekleyin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Daha sonra ateşi kısıp lahana iyice yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına çıkartarak sıcak servis yapın.



 




 


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