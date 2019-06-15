Büyük yönetmen Zeffirelli hayatını kaybetti

İtalya'nın en önemli kültürel değerlerinden biri olan yönetmen Franco Zeffirelli 96. yaşında hayatını kaybetti. Zeffirelli sadece sinema filmleri değil tiyatro oyunları ve operalar da yönetmişti.

İtalya'nın Floransa ve Toscana bölgelerinde büyüyen ve ilhamını bu şehirlerin kültürel zenginliklerinden alan Franco Zeffirelli 60 yılı aşan kariyerinde çok başarılı tiyatro oyunları yönetmiş, sonra da bunları sinemaya uyarlamıştı.

1968 yapımı Romeo ve Juliet ile dört dalda Oscar’a aday gösterilen yönetmen, Shakespeare’in Hırçın Kız eserinin en başarılı uyarlamasına da imzasını attı.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli operalarda yönetmen olarak görev alan Zeffirelli birçok kez birlikte çalıştığı Maria Callas'la da yakın dosttu...







