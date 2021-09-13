Büyüleyen güzellik

FRİG VADİSİ

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi’nin kalbi olarak bilinen Ayazini Köyü’ndeki projeler hakkında bilgi verdi. Friglerden günümüze kadar uzanan Ayazini’nin; Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıdığına dikkat çekeh Vali Çiçek, “Gerçekten herkes tarafından görülmesi ve keşfedilmesi gereken yerlerden Frig Vadisi. Bu güzellikler insanı tarihin derinliklerinde gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. En kısa sürede turizmin merkezi yapacağız. Tabiat harikası bu coğrafya sürprizlerle küllerinden doğacak” diye konuştu.

KÖYLÜLERE EĞİTİM

Turizmde çevre temizliği ve düzenlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Köyümüzün birçok yeri metruk yapılar, yıkık duvarlar, elektrik direkleri, yabani otla kaplanmış durumdaydı. Yaklaşık 850 metre civarı yıkık duvarı yeniden yaptık, eserlerin önlerindeki yabani otları temizledik, doğal taş yürüyüş yolları, geniş bir otopark alanı ile butik bir köy meydanı oluşturduk. Önem verdiğimiz konulardan biri de köy halkının beklentilerini yükseltmek ve onları turizme hazırlamak oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde 150 kişinin katılımı ile bilinçlendirme eğitimi yaptık. Ayrıca Kapadokya gezisi de yaparak köy halkına farklı bir bakış açısı kattık” dedi.

YÜZDE 50 TAMAM

Ayazini’de pek çok uygarlıktan kalma eserler bulunduğunu hatırlatan Gökmen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu ana kadar yüzde 50 oranında restorasyon çalışmalarını tamamladık. Pandemi sonrası yoğun yerli ve yabancı turist beklentimiz bulunduğundan Ayazini’nin alt ve üstyapısının gelen misafirlere hizmet verecek bir düzeye getirmek maksadıyla köy içi sosyal ve kültürel kullanım alanları belirledik. İlk olarak 4 bin metrekarelik bir alanda turist karşılama merkezi yapımına başladık. Ayrıca yerel turizm yatırımcılarını da Ayazini’ye davet ederek köyde yöresel ürün satış noktaları, butik otel, restoran ve deneyim atölyelerinin yapım çalışmalarına imkân sağladık.”

AYAZİNİ KÖYÜ VE EMRE GÖLÜ





Tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden yeniden doğan, yerli ve yabancı turistlerin yakın markajında olan Frig Vadisi, iki güzel turizm destinasyonu Ayazini Köyü ve Emre Gölü ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

“Gizemlişehirafyon” sloganının en büyük pay sahibi Ayazini, bir yandan binlerce yıllık tarihini adeta bir açık müze ile günümüze taşırken bir yandan da doğal güzellikleri ile doğa, kültür ve spor turizmi potansiyeli sayesinde Türkiye’nin en yeni turizm destinasyonlarından biri olarak keşfedilmeyi bekliyor.

EMRE GÖLÜ’NDE MUHTEŞEM MANZARA

Frig Vadisi’nde yer alan diğer bir turizm destinasyonu Emre Gölü. Tarihi eserleri ve içerisinde yer alan göl manzarasıyla Afyonkarahisar ile bölge için nefes alacak alanlardan biri olduğunu belirten Vali Çiçek, “Emre Gölü’nü görür görmez büyülendik. Gölün üzerinde uçuşan balonları, su sporları yapılan tekneleri hayal etmiştik. Piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet rotaları için vatandaşlarımıza söz vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü kısa sürede tuttuk. Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi tamamlanarak halkımızın hizmetine açıldı. Kapadokya’daki gibi sıcak hava balonları da 2 ay önce Emre Gölü üzerinden uçmaya başladı” ifadesini kullandı.

İLK BALON FESTİVALİ

Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Büyük Taarruz’un 99. yılı kutlamaları kapsamında Emre Gölü’nde kentin ilk balon festivali olan Frigya Balon Festivali’ni düzenlendiklerini kaydeden Çiçek, şunları söyledi: “Sabah gün doğumu öncesinde havalanan sıcak hava balonları rengarenk görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu. Ayrıca gölün ilerisinde, kafeteryası, tribünleri olan, dışarıdan insanların çekilebileceği şampiyonaların yapılabileceği çok güzel bir atlı spor merkezi yapacağız. Çok kısa sürede hizmete açacağız. Döger Beldesi; binicilik ve okçuluk pisti, at binme alanı, sosyal donatılarıyla hayran bırakacak. Frigya Atçılık ve Binicilik Merkezi, Frigya’nın kalbine yakışır bir tesis olacak.”

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