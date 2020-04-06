Buzdolabında kokacak bir şey de yok ama yine de kokuyorsa buzdolabı kokusu neden olur önce bunu bilmekte fayda var. Eğer şuan buzdolabınız kokuyorsa ve siz buzdolabı kokusu giderme yöntemleri arıyorsanız "Buzdolabı kokusu nasıl geçer" haberimize bir göz atın.

Buzdolabı kokusu neden olur?

Her besin mutlaka kaplarda olmalıdır. Ağzı açık kalan her besin koku yayabilir ve böylelikle buzdolabınızda kötü kokuların oluşmasına neden olabilir.

Besinlerin kokularının birbirine karışmaması için ayrı ayrı poşetleyin.

Evinizde küçük bir çocuk varsa buzdolabını açıp kapatmakta zorlanır. Bu yüzden sık sık buzdolabının kapısını kontrol edin. Eğer buzdolabının kapısı açık ise içerideki ürünlerde bozulmalar olabilir ve kötü kokular oluşabilir.

Buzdolabı içerisine yemek bulaşan yerler, çürüme yapmış meyve ve sebzeler kokuya sebep olur.

Buzdolabının ulaşılması zor bölümlerinin kirlenmesi sonucu buzdolabı koku yapabilir.

Mutlaka buzdolabı fişinin takılı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Buzdolabı kokusu nasıl geçer?