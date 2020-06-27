Hem yapımı pratik hem de oldukça lezzetli olan buzlu börek tarifi çok sevilen bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için buzlu börek tarifi arıyor ya da buzlu börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Buzlu börek tarifi, buzlu börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Buzlu börek tarifi

Buzlu börek malzemeleri

6 adet yufka

1 su bardağı süt

İçi için:

İsteğe göre tercih edin

Üzeri için:

125 gram tereyağı

Buzluk böreği yapılışı

2 adet yufkayı üst üste koyun. Dilediğimiz büyüklükte şeritler halinde kesin. (2 adet üst üste konulmuş yufkadan 9-10 şerit çıkarabilirsiniz.) Tereyağını bir tavada eritin ve sütü ilave edin. Kestiğiniz 2 kat şeridin üzerine süt ve tereyağ karışımını fırça yardımıyla sürün. (Alt yufkaya sürmeyin.) İç malzemeyi ucuna koyup, muska şeklinde sarmaya başlayın. Bu işlemi yufka bitene kadar tekrarlayın. Süzgece 5-6 adet böreği koyup, musluk altında sudan geçirin. Sudan geçirdiğiniz börekleri buzdolabı poşetlerine paylaştırın ve dondurucuya kaldırın. İstediğiniz zaman börekleri buzluktan çıkarıp çözdürmeden yağlanmış fırın tepsisine dizin. Küçük bir tavada börek sayısına yetecek kadar tereyağını kızdırın ve hemen böreklerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstleri kızarıncaya kadar pişirin.



