Türkiye Çağrı merkezi ödülleri belli oldu

Çağrı merkezi ödülleri belli oldu

Türkiye

Çağrı merkezi ödülleri belli oldu

Contact Center World tarafından gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards‘da iki ayrı kategoride Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, dünya birincisi olarak ödül aldı.

02 Mart 2021, Salı 11:45 Son Güncelleme:
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Çağrı merkezi sektörünün uluslararası alandaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Contact Center World tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards’tan ödül alan şirketler belli oldu. Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, “Best Contact Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getirdi. AssisTT, 3.kez Best Contact Center (Outsourced) kategorisinde birincilik ödülü aldı.

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