Çağrı merkezi ödülleri belli oldu

Çağrı merkezi sektörünün uluslararası alandaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Contact Center World tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards’tan ödül alan şirketler belli oldu. Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, “Best Contact Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getirdi. AssisTT, 3.kez Best Contact Center (Outsourced) kategorisinde birincilik ödülü aldı.