Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, deneyimli sol beki Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının üzerinden 24 saat geçmeden, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay! Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp, Sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına bu sabah çıktı.

İşte Çağatay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

8 yıldır formasını gururla giydiğim Kasımpaşa spor kulübüne veda ediyorum. Başta kulüp başkanımız Sayın Turgay Ciner’e yöneticilerine hocalarıma kulüp emekçilerine ve tüm takım arkadaşlarıma her şey için çok teşekkür ediyorum.

Çağtay'ın bilinmeyenleri

Fanatik, oyuncu hakkında bazı bilgileri derledi:

24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa A takımında Süper Lig'de şans bulamadı. 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen genç yetenek, alt yaş gruplarının ise değişilmez isimleri arasında yer aldı.

Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Çağtay, Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı, Süper Lig'de ise forma şansı bulamadı.

U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.

1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.



