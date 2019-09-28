Çalışan yeni anneye en az 6 bin 845 lira

Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov. tr’den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor.

SÜT PARASI ALIYOR

Doğum yapan kadınlara 178 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ ödeniyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği bir kereliğine veriliyor.

DOĞUMDA RAPOR PARASI

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük yani asgari ücretle çalışan anneye yapılan ödeme 6367 lira. Maaş arttıkça ödeme de artıyor. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı doğum izni biter bitmez ‘turkiye. gov.tr’den kontrol edilebiliyor. POSTA